निक्की तंबोली ने बयां किया दर्द, कहा-'साउथ का वो डायरेक्टर करता था मुझे प्रताड़ित, बहुत रोती थी मैं'

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 13 मई। 'बिग बॉस 14' से चर्चा में आई निक्की तंबोली आज सोशल मीडिया की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक है। अपने लुक, ड्रेसिंग सेंस को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में रहती हैं। ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शामिल निक्की ने हाल ही में अपने करियर के उन कष्टकारी शुरुआती दिनों के बारे में बताया, जिसमें उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया गया था। पिंकविला की खबर के मुताबिक निक्की ने कहा कि ये बात मेरे करियर के प्रारंभ की है।

English summary

Bigg Boss 14 Fame Nikki Tamboli recalled her 'worst experience' with a South director . she said- 'South director treated him so badly,harassed me, I would come home and cried a lot'.