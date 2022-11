63 की उम्र में जमीन पर लेटकर नीना गुप्ता ने किया ऐसा काम, वीडियो देख उड़ गए सबके होश

Neena Gupta Workout: नीना गुप्ता ने अपना एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वह पुश अप्स करती नजर आ रही हैं। उनका ये वीडियो देखकर लोग हैरान हो रहे हैं कि 63 कि उम्र में वह ऐसा कैसे कर सकती हैं।

Neena Gupta Workout: बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस नीना गुप्ता न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं बल्कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाएं करते रहते हैं। आपको बता दें कि 63 साल की उम्र में नीना गुप्ता न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीत रही हैं, बल्कि उनकी फिटनेस के भी लोग दीवाने हैं। नीना गुप्ता अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। वह न सिर्फ फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग से लोगों को खुश करती हैं बल्कि उनकी तस्वीरें और वीडियोज भी इंटरनेट पर आग लगाते हैं। इसी कड़ी में नीना गुप्ता ने अपना एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वह वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। नीना गुप्ता के इस वीडियो को देखकर लोग काफी खुश हो रहे हैं।

