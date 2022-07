गाड़ी से उतरकर गरीब को दी थीं अपनी चप्पलें, फिर क्यों बच्चों को नापसंद थे दिलेर स्वभाव वाले मोहम्मद रफी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 31 जुलाई: 'क्या हुआ तेरा वादा...' 'लिखे जो खत तुझे...''अभी ना जाओ छोड़ कर...' कुछ ऐसे एवरग्रीन गाने हैं, जिन्हें दिग्गज गायक मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी। सिंगर की आवाज में वो जादू था, जो किसी को भी अपना बना दे। उनकी आवाज में इतना दम था कि आज के समय में भी उनके गाने लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। अपने समय के शानदार गानों और अपनी जादुई आवाज के अलावा मोहम्मद रफी अपने दयालु स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन उन्होंने अपने फैंस को उस वक्त तगड़ा झटका दिया, जब वे आज से 42 साल पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए। मोहम्मद रफी दिल के नेक थे, इस बात का अंदाजा उस वाकये से लगाया जा सकता है, जब सिंगर ने सड़क किनारे बैठे गरीब को न सिर्फ अपनी चप्पलें दे दीं, बल्कि खाना खिलाकर और नहलाकर घर भेजा। बावजूद इसके.. सिंगर के बच्चे उन्हें नापसंद करते थे।

English summary

Mohammed Rafi, who made a mark in Hindi films with his voice, passed away 42 years ago from today. Mohammed Rafi did not rule the hearts of the fans only with his voice, the nature of the singer also used to win the hearts of the people. His daughter tells that Mohammed Rafi never counted before giving money to any needy.