Main Kya Janu Kya Jadu Hai: लता मंगेशकर को 93वें जन्मदिन पर मिला अनमोल तोहफा, बचपन से थी इस चीज की ख्वाहिश

नई दिल्ली, 28 सितंबर। आज 'भारत रत्न' लता मंगेशकर का 93 वां जन्मदिन है, स्वरकोकिला को बधाई देने वालों का तांता लगा है तो वहीं उनके करीबी उन्हें बहुत सारे गिफ्ट देने भी पहुंचे हैं लेकिन आज के इस जन्मदिन पर उन्हें ऐसा अनमोल तोहफा मिला है, जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था। दरअसल लता मंगेशकर शुरू से ही मशहूर सिंगर-एक्टर केएल सहगल की फैन थीं। वो चाहती थीं कि एक दिन वो केएल सहगल के साथ एक duet गीत गाएं लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाईं क्योंकि लता के मशहूर प्लेबैक सिंगर बनने से पहले ही केएल सहगल का स्वर्गवास हो गया।

Melody queen Lata Mangeshkar got a priceless gift on her 93rd birthday, wanted this thing since childhood. its Main Kya Janu Kya Jadu Hai song which is K L Saigal And Lata Mangeshkar Duet. here is full song, please have a look.