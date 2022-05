मंदिरा ने शेयर की दोस्त संग स्विमिंग पूल की फोटो, भड़के लोग, पूछा--'क्या यह आपका नया पति है?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 04 मई। शो बिजनेस का जाना -पहचाना नाम हैं मंदिरा बेदी, जो अक्सर अपने लुक और स्टाइल के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती है लेकिन इस बार वो अपनी एक तस्वीर के कारण लोगों का निशाना बनी हैं। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें भला-बुरा कह रहे हैं। दरअसल फिटनेस फ्रीक कही जाने वाली मंदिरा ने हाल ही में अपने एक पुरुष दोस्त के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसकी वजह से लोग उन पर नाराज हो गए है।

English summary

Mandira Bedi shared the photo of the swimming pool with a male friend, people furious, said- 'Is this your new husband?, here is her post, please have a look.