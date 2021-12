48 की उम्र में 16 की दिखने वाली मलाइका ने खोले खूबसूरती के राज, दिए जवां दिखने के Tips

Entertainment

मुंबई, 08 दिसंबर। बॉलीवुड की 'मुन्नी' यानी मलाइका अरोड़ा की कातिल अदाएं और सेक्सी अंदाज के आगे आज की अभिनेत्रियां भी पानी भरती हैं। 48 की उम्र में 16 की दिखने वाली मलाइका की गिनती बॉलीवुड की सेक्सी अभिनेत्रियों में होती हैं। उनकी पतली कमर और दमकती त्वचा अक्सर महिलाओं के बीच चर्चा का मुख्य कारण होती हैं। योगा और पर्याप्त नींद को सुंदरता का मूल मंत्र मानने वाली मलाइका अरोड़ा ने एक वेबसाइट से बात करते हुए अपने दिनचर्या के बारे में बताया है।

Malaika Arora, who looked 16 at the age of 48, revealed the secrets of beauty, gave tips to look young. Malaika kickstarts her day with warm water and honey. and then drinks coconut oil in the morning.