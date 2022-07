मलाइका-अर्जुन को मिला मोस्ट स्टाइलिश कपल का टैग, मैचिंग आउटफिट में आए नजर

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 17 जुलाई: अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड के पावर कपल में से एक हैं। दोनों को अकसर पार्टी या किसी इवेंट में साथ में स्पॉट किया जाता है। फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद भी है। हाल ही में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को एक अवॉर्ड शो में स्पॉट किया गया, जहां दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हुए थे। मलाइका अरोड़ा ने फायर इमोजी बनाकर ब्वॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस दौरान मलाइका और अर्जुन साथ में काफी अच्छे दिख रहे थे।

English summary

Recently, Malaika Arora and Arjun Kapoor were spotted at an award show, where both were wearing matching clothes. Malaika Arora has shared a picture with boyfriend Arjun by making a fire emoji. Malaika and Arjun were looking very good together.