धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने आम के साथ शेयर की तस्वीर, बोलीं- ‘तू है मेरा’

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 30 जून: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हसीनाओं में से एक हैं। बात चाहे सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो या फिर एक्टिंग की। माधुरी दीक्षित को इन सबमें ही महारत हासिल है। वास्तव में माधुरी एक ऑलराउंडर हैं। माधुरी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। एक्ट्रेस अपनी अदाकारी से लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। माधुरी भी फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने फैंस के साथ अपनी एक और तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर फैंस काफी खुश और एक्साइटेड हैं।

English summary

Actress Madhuru Dixit keeps her fans updated with her life. On Wednesday, Madhuri shared a post by expressed her love for mangoes by calling them ‘Tu Hai Mera’.