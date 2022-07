Ladki The Dragon Girl: जानिए इंडो-चाइना रिलेशन पर क्या बोले रामू?, वनइंडिया Exclusive

Entertainment

oi-Ankur Sharma

वनइंडिया EXCLUSIVE। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा इन दिनों फिल्म 'लड़की: ड्रैगन गर्ल' को लेकर चर्चा में हैं, इस फिल्म के जरिए अभिनेत्री पूजा भालेकर सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने जा रही हैं। तो वहीं ये फिल्म चीन के भी 40 हजार सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही है। मालूम हो कि ये फिल्म इंडो-चाइनीस प्रोडक्शन के तहत बनी है। वनइंडिया से Exclusive बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म के बहुत सारे पहलुओं पर खुलकर बातचीत की।

यहां देखें फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा और एक्ट्रेस पूजा भालेकर का इंटरव्यू

English summary

Ram Gopal Verma's Ladki The Dragon Girl Film is releasing on July 15. Pooja Bhalekar is playing lead roles. It will be released in 40 thousand theaters of China, What did Ram Gopal Varma says on Indo-China relations?