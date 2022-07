Ladki The Dragon Girl: राम गोपाल वर्मा ने क्यों बनाई ब्रूस ली पर फिल्म?, Exclusive

Entertainment

oi-Ankur Sharma

वनइंडिया EXCLUSIVE। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा इन दिनों फिल्म 'लड़की: ड्रैगन गर्ल' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। ये फिल्म 15 जुलाई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही है। ये फिल्म मार्शल आर्ट के बादशाह 'ब्रूस ली' पर आधारित है। ये फिल्म राम गोपाल वर्मा के बहुप्रतिक्षित प्रोजेक्ट में से एक हैं। लीक से हटकर फिल्म बनाने के लिए मशहूर राम गोपाल वर्मा ने आखिरकार 'ब्रूस ली' जैसे टफ सब्जेक्ट पर फिल्म क्यों बनाई? इस बारे में खुलासा राम गोपाल वर्मा ने वनइंडिया से Exclusive बातचीत में किया।

यहां देखें राम गोपाल वर्मा और पूजा भालेकर का Exclusive Interview

English summary

Ram Gopal Verma's Ladki The Dragon Girl Film is releasing on July 15. Know why Ram Gopal Varma made a film on Bruce Lee?, here is OneIndia Exclusive Interview, please have a look.