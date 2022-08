बंद कमरे की कहानी करियर खत्म होने के बाद क्यों? कास्टिंग काउच पर KRK ने कंगना और मल्लिका पर साधा निशाना

Entertainment

मुंबई, 04 अगस्त: बॉलीवुड फिल्म हो या फिर सितारे सबकी खिल्ली उड़ाने वाले एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट, यू-ट्यूबर और फिल्म क्रिटिक्स केआरके ने निशाने पर अब मल्लिका शेरावत आ गईं हैं। कमाल आर खान (KRK) ने हाल ही में कुछ ऐसा बयान दिया है, जिसको जानने के बाद हर कोई हैरान है। केआर ने अपने ट्वीट कर एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को उनके उस बयान पर घेरा हैं, जिसमें उन्होंने कास्टिंग काउच पर अपना स्टेटमेंट दिया था। मल्लिका के साथ केआरके ने कंगना रानौत को भी आड़े हाथ लिया। साथ ही बॉलीवुड में कास्टिंग काउच पर केआरके ने दोनों एक्ट्रेस से सवाल भी पूछे।

Today Mallika Sherawat said:- No heroine can get a film without sleeping with big stars. Kangana Ranaut also said same thing. Now question is, that why these Actresses are revealing this truth now, when their career is over? And it’s wish of the actress if she accepts the offer.