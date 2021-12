Katrina Kaif- Vicky Kaushal wedding: जानिए कैट-विक्की की रीयल लवस्टोरी का कौन है डायरेक्टर?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 07 दिसंबर। बॉलीवुड की 'बार्बी गर्ल' कैटरीना कैफ और 'उरी फेम' एक्टर विक्की कौशल की शादी की खबरें इस वक्त बॉलीवुड के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विक्की-कैट 9 दिसंबर को राजस्थान के मशहूर सिक्स सेंसेस बरवाड़ा फोर्ट में शादी करने वाले हैं, शादी को मीडिया से दूर रखा गया है और इसलिए इस शादी को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। कैटरीना के कुछ करीबी भी इस शादी की खबर को झूठी ठहरा चुके हैं लेकिन जिस तरह से विक्की-कैट का पूरा परिवार राजस्थान के लिए रवाना हुआ है उससे यही लगता है कि मीडिया और लोगों की भीड़ को दूर रखने के लिए इस शादी पर परिवार वाले कोई अधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं।

English summary

Katrina Kaif and Vicky Kaushal set to marry at the Six Senses Resort, Fort Barwara in Sawai Madhopur, Rajasthan.Know who is the director of Katrina Kaif- Vicky Kaushal's real love story?