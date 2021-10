Entertainment

मुंबई, 29 अक्‍टूबर। एक्‍टर शाहरुख खान और सलमान खान ने दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया है। अभिनेता पहली बार 1995 की ब्लॉकबस्टर करण अर्जुन में स्क्रीन पर एक साथ दिखाई दिए और करीबी दोस्त बन गए। लेकिन, किसी भी अन्य रिश्ते की तरह, सितारे अपने हिस्से के उतार-चढ़ाव से गुजरे लेकिन फिर एक हो गए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जब ड्रग केस में अरेस्‍ट हुए तो सलमान खान ही थे जो शाहरुख खान से मिलने सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही वो इस दौरान शाहरुख खान का साथ निभाकर सच्‍ची दोस्‍ती निभाई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक समय ऐसा था जब दोनों के बीच ऐसी दूरियां आ गई थी जब ये दोनों एक दूसरे की शक्‍ल देखकर मुंह फेर लेते थे। आइए जानते हैं वो वाकया जिस कारण दोनों के बीच दरार आई और कैसे दोनों की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी।

रियल लाइफ करण और अर्जुन बन गए थे

बता दें फिल्‍म करण अर्जुन की सफलता के बाद फैंस ने सलमान खान और शाहरुख खान को रियल लाइफ करण और अर्जुन कहा। उन्हें इंटरव्यू में एक-दूसरे को हाइप करते हुए देखा गया था और शाहरुख की कुछ कुछ होता है और सलमान की हर दिल जो प्यार करेगा जैसी एक-दूसरे की फिल्मों में काम भी किया।

2008 का वो वाकया जिस कारण दोस्‍ती टूटी थी

लेकिन, 2008 में सलमान खान की पूर्व प्रेमिका कैटरीना कैफ की जन्मदिन की पार्टी में एक लड़ाई ने सलमान और शाहरुख के बीच शीत युद्ध शुरू कर दिया। पार्टी में मौजूद आमिर खान ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हालात नहीं सुधरे।

2014 में एक दूसरे को लगाया गले

सालों तक बात नहीं करने के बाद, शाहरुख और सलमान ने 2014 में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की वार्षिक इफ्तार पार्टी में समझौता किया। सलमान और शाहरुख ने एक-दूसरे को गर्मजोशी से बधाई दी, हाथ मिलाया और एक-दूसरे को गले लगाया। वह पल था जिसे कोई भी शाहरुख या सलमान का प्रशंसक कभी नहीं भूल पाएगा!

शाहरुख और सलमान अटूट बंधन में बंध गए हैं

जब सलमान से उनके और शाहरुख के फिर से दोस्त होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा था, "ये सब बाबा ही कर सकता है। ये सब इफ्तार तक ही प्रतीत नहीं होता। इंशाल्लाह आप हम में भी साथ देख सकते हैं!" पार्टी के बाद से, शाहरुख और सलमान अटूट बंधन में बंध गए हैं। सलमान के 53वें जन्मदिन पर, राधे अभिनेता और शाहरुख का सत्ते पे सत्ता से प्यार हमें किस मोद पे ले आया गाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ।

इस फिल्‍म में फिर साथ आए नजर

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की फिल्मों का प्रमोशन भी किया। सलमान को शाहरुख की 2018 की फिल्म जीरो में एक विशेष भूमिका में देखा गया था। यह भी खबर है कि शाहरुख खान की पठान में सलमान भी नजर आएंगे।

शाहरुख की मुसीबत की घड़ी में खड़े रहे सलमान

हाल ही में, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, कॉर्डेलिया क्रूज़ के महारानी जहाज पर ड्रग का भंडाफोड़ होने के बाद, सलमान खान को शाहरुख खान के बंगले, मन्नत पहुंचे और सच्‍ची दोस्‍ती निभाई।मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख और उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था, सलमान एकमात्र ऐसे सेलिब्रिटी थे जो उनके साथ हमेशा खड़े नजर आए आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भी सलमान को कई बार वहां स्पॉट किया गया है।

