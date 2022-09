KBC 14: केबीसी में महिलाओं की हैट्रिक, लगातार तीसरी बार महिला बनी पहली करोड़पति, देखें पूरी लिस्ट

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 सितंबर। सोनी टीवी के लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 14वां सीजन का रोमांच अपने पूरे शबाब पर है। शो में आने वाले प्रतियोगीगण कभी अपने ज्ञान से तो कभी अपनी बातों को लोग मनोरंजित करते हैं और उस पर शो के यूएसपी अमिताभ बच्चन की संवाद अदायगी लोगों का दिल चुरा रही है। सीजन 14 को अपना पहला करोड़पति भी मिल चुका है, जिसका प्रोमो आउट हो चुका है। इस सीजन में एक करोड़ जीतने वाली भी एक महिला ही है, जिनका नाम है कविता चावला।

English summary

Kavita Chawla wins Rs 1 crore on the 14th edition of the famous show KBC. Its Hat-trick, For the third time, a woman became the first millionaire. See Full list.