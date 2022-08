KBC 14: केबीसी की वापसी पर बोले अमिताभ- 'देवियों और सज्जनों मुझे नौकरी मिल गई'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 04 अगस्त। सोनी टीवी पर एक बार फिर से 'देवियों और सज्जनों' वाली आवाज की वापसी होने जा रही है। जी हां, आपने सही समझा, हम यहां बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की, जिसका 14 वां सीजन सोनी टीवी पर 7 अगस्त से रात नौ बजे प्रसारित होने जा रहा है। शो के प्रोमो ने एक बार फिर से लोगों को इसके प्रति क्रेजी कर दिया है। लोग बड़ी ही बेताबी से इस शो का इंतजार कर रहे हैं।

English summary

Amitabh Bachchan is once again set to return on Sony for the 14th season of Kaun Banega Crorepati.When Amitabh Bachchan said - 'I got the job, everyone started laughing'. here is details.