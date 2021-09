KBC 13: अमिताभ बच्चन के सामने पति की बुराई महिला को पड़ी भारी, हसबैंड ने चैनल और पत्नी पर किया केस

Entertainment

मुंबई, 26 सितंबर। कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) शो में हर दिन कंटेस्टेंट लाखों रुपए जीत रहे हैं। हॉट सीट पर पहुंचने के बाद बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट से उनकी लाइफ के स्ट्रगल और उपलब्धियों को बारे में पूछते हैं। बीते महीने एक एपिसोड में केबीसी में भाग लेने वालीं कंटेस्टेंट श्रद्धा खरे ने अपनी लाइफ के संघर्षों के बारे में बताया। अब अमिताभ बच्चन के सामने नेशनल टीवी पर अपनी लाइफ का खुलासा करने के लिए श्रद्धा के पति ने उनके और सोनी टीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।

Wife came in KBC hot seat & defamed me for undertrial case. So Slapped legal notice to

KBC for providing platform for defamation for a subjudice matter

My wife for overtaking law & defaming me, announcing verdict

I don't have political links as her, but will fight till my last pic.twitter.com/IAty2hAmRS