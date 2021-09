KBC 13: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओशीन ने अमिताभ को बताया Cool, बिग बी ने भी खोले कई राज

Entertainment

मुंबई, 22 सितंबर। सोनी टीवी के मशहूर शो 'कौन बनेगा करोड़पति 13' का हर एपीसोड लोगों को रोमांचित कर देता है। मंगलवार को भी प्रसारित हुआ केबीसी का शो काफी मजेदार था। कल हॉट सीट पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओशीन पटवा ने ऐसा गेम खेला, जिसे देखकर खुद अमिताभ भी प्रफूल्लित हो गए। मालूम हो कि ओशीन ने भी अमिताभ बच्चन से कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब देते हुए सदी के महानायक भी खूब हंसे।

English summary

Amitabh Bachchan is very Cool said Social media influencer Oshin Patwa. Oshin runs a YouTube channel where she has a following of 8.73k subscribers and shares vlogs on fashion, travel and food. here is her video please have a look.