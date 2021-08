KBC 13:अब घर बैठे खेलें केबीसी, बन सकते हैं लखपति, जानिए क्या है तरीका

Entertainment

मुंबई, 26 अगस्त। केबीसी के 13वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी हैं। शो के तीन एपीसोड प्रसारित हो चुके हैं और हर बार की तरह शो ने लोगों का दिल जीत लिया है। शो की तीसरी प्रतियोगी रही ओडिशा की स्वाति श्रीलेखा, जिन्होंने 6 लाख 40 हजार रुपये जीतकर गेम क्विट कर दिया। वैसे आपको बता दें कि इस बार केवल हॉट सीट पर ही बैठकर आप केबीसी का खेल नहीं खेल सकते हैं। बल्कि इस बार आप घर बैठे भी इस गेम के जरिए लखपति बन सकते हैं।

KBC 13 Runs successfully. Here’s how you can win up to Rs 1 Lakh from home. achully KBC 13 gives the opportunity to all the viewers to win one lakh each every day and many other prizes with KBC Play Along on Sony LIV app.