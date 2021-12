Katrina-Vicky Wedding: विक्की की दुल्हनिया बनने जा रही कैटरीना ने राहुल गांधी को कहा था Half Indian, क्यों?

Entertainment

मुंबई, 07 दिसंबर। बॉलीवुड की 'चिकनी चमेली' यानी कि कैटरीना कैफ और 'मांचो मैन' विक्की कौशल की शादी की खबरों से पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। हालांकि विक्की-कैट की शादी की खबरों की अधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है लेकिन जिस तरह राजस्थान में दोनों के परिवार वाले पहुंचे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है बॉलीवुड का ये प्रेमी जोड़ा 9 दिसंबर को सात फेरे लेने वाला है। आपको बता दें कि वैसे को कैटरीना कैफ अपनी सूरत की ही तरह काफी भोली-भाली और स्वीट हैं और आम तौर पर मीडिया में किसी भी तरह का बयान देने से बचती हैं लेकिन एक बार उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया था, जिस पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक की सियासी गलियारों में भूचाल आ गया था।

English summary

Katrina Kaif and Vicky Kaushal set to marry at the Six Senses Resort, Fort Barwara in Sawai Madhopur, Rajasthan. in 2011, In an exclusive interview to Delhi Times, Katrina Kaif clarified that she never intended to hide her identity and was proud of being half Asian. The actress also went on to say that Rahul Gandhi is also half Indian, half Italian.old statement Viral today.