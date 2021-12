Kapil Sharma Show: नोरा की ड्रेस देखकर पागल हुई सपना, कहा- 'मेरी आत्मा इनसे फ्लर्ट करना चाहती है'

Entertainment

मुंबई, 31 दिसंबर। सोनी टीवी के मशहूर शो ' द कपिल शर्मा' में इस हफ्ते हु्स्न और सुरों का जबरदस्त तड़का लगने जा रहा है। दरअसल इस हफ्ते शो में अपनी मखमली अंदाज से लोगों को दीवाना बनाने वाले सिंगर गुरु रंधावा और डॉसिंग क्ववीन नोरा फतेही अपने हाल ही में रिलीज हुए गाने 'डांस मेरी रानी' के प्रमोशन के लिए पहुंचेगे। शो का प्रोमो लॉन्च कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद दर्शक काफी क्रेजी हो गए हैं।

English summary

My soul wants to flirt with Nora Fatehi said Krushna Abhishek aka Sapana. here is Kapil Sharma Show new promo out. Please have a look.