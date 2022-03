Kapil Sharma Show: 5 साल बाद कपिल की 'दादी' ने बताई शो छोड़ने की वजह, कहा- 'इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे '

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 08 मार्च। सोनी टीवी के मशहूर शो ' द कपिल शर्मा' का हर किरदार दर्शकों के दिल के काफी करीब रहा है। यहां तक कि जो किरदार अब शो में नजर नहीं आते हैं, वो भी याद किए जाते हैं, जिनमें से एक है शो की टल्ली ''दादी', जिसे कि निभाया था एक्टर अली असगर ने, उनके उस रोल को काफी पसंद किया गया था। आज भी लोग उन्हें कपिल शर्मा शो के पुराने एपीसोड में देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं लेकिन अचानक से उन्होंने शो को अलविदा कह दिया था।

English summary

Ali Asgar had once spoken about the reason behind him quitting The Kapil Sharma Show.he told- said- 'It will be called bad luck'.