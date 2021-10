कन्नड़ स्टार पुनीत राजकुमार के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर, कर्नाटक में हाई अलर्ट

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

बेंगलुरु, 29 अक्टूबर: कन्नड़ अभिनेता और स्टार पुनीत राजकुमार का (शुक्रवार 29 अक्टूबर) बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। वह 46 वर्ष के थे। पुनीत राजकुमार की मौत की खबर आने के बाद भारतीय फिल्म उद्योग सदमे में है। पुनीत की मौत मेजर हार्ट अटैक की वजह से हुई है। पुनित आईसीयू में एडमिट थे। डॉक्टरों की टीम ने पूरी कोशिश की लेकिन पुनित को बचा नहीं पाई। इस बात की जानकारी मिलने के बाद उनके समर्थकों की भीड़ अस्पताल के बाहर जुट गई है। खबर है कि अभिनेता पुनीत राजकुमार को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल लाया गया था। पुनीत राजकुमार कन्नड़ सुपरस्टार डॉ राजकुमार के सबसे छोटे बेटे और केएफआई शिवराज कुमार के छोटे भाई हैं।

सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे पुनीत राजकुमार अभिनेता पुनीत राजकुमार को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में एडमिट किया गया था। बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल के डॉ रंगनाथ नायक ने कहा था, ''पुनीत राजकुमार को सुबह 11.30 बजे सीने में दर्द के बाद भर्ती कराया गया था। हमारी बेस्ट टीम उनका इलाज करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उनकी हालत गंभीर थी। अस्पताल लाए जाने पर उनकी हालत खराब थी।'' पुनीत राजकुमार के निधन के बाद कर्नाटक में हाई अलर्ट पुनीत राजकुमार का जिस अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ है, वहां हजारों की संख्या में फैन्स आ गए हैं। अस्पताल और आवास के बाहर भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पुनीत राजकुमार को आखिरी बार देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे थे लेकिन इसी बीच उनके निधन की दुखद खबर आई। स्थिति को देखते हुए कर्नाटक में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सरकार ने तुरंत सिनेमाघरों को बंद करने का आदेश दिया है। जानिए पुनीत राजकुमार के बारे में? पुनीत राजकुमार कन्नड़ सुपरस्टार डॉ राजकुमार के सबसे छोटे बेटे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पर एंट्री की थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पुनीत राजकुमार ने लगभग 12 फिल्मों में काम किया है। 1986 में फिल्म बेट्टद हूवु के लिए पुनीत राजकुमार को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला है। इन फिल्मों के लिए याद किए जाएंगे पुनीत राजकुमार पुनीत राजकुमार ने फिल्म अप्पू से बतौर अभिनेता अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। यह फिल्म एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। पुनीत राजकुमार को आकाश (2005), अरसु (2007), मिलन (2007) और वंशी (2008) जैसी फिल्मों में काम करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पुनीत को आखिरी बार सिल्वर स्क्रीन पर युवरत्ना फिल्म में देखा गया था। एक्शन से भरपूर फिल्म जेम्स की शूटिंग बीच में ही छोड़कर पुनीत राजकुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

पुनीत राजकुमार के निधन पर किसने क्या कहा?

Heartbroken 💔

Will always miss you my brother. #PuneethRajkumar — sonu sood (@SonuSood) October 29, 2021

OMG!!!!!!!! Nooooooo. This can’t be true! How can this be? My deepest condolences to the family. May your soul rest in eternal peace. Gone too soon 💔 #PuneethRajkumar — Lakshmi Manchu (@LakshmiManchu) October 29, 2021

Extremely sad to know of the passing away of our dear #PuneethRajkumar . My heartfelt condolences to his family, friends and fans. I request his fans to maintain calm and pray for his Sadgati in this excruciating time for the family. Om Shanti 🙏🏼 pic.twitter.com/T3WsUnBS7n — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) October 29, 2021

