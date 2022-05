Cannes: भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान, प्रधानमंत्री ने जताई खुशी

Entertainment

नई दिल्ली, 18 मई: कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही भारत पहली बार 2022 के कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होने जा रहा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा- मार्चे डू फेस्टिवल डी कांस में देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भागीदारी मिलने पर खुशी हो रही है। देश अपनी आजादी के 75 साल, फिल्म फेस्टिवल की 75वीं वर्षगांठ और फ्रांस-भारत राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में भारत को सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बताया। पीएम ने कहा कि देश में अलग-अलग भाषा की फिल्में बनती हैं। फिल्मी दुनिया की विविधता उल्लेखनीय है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रसिद्ध और लोकप्रिय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्म को कान क्लासिस सेक्शन में स्क्रीनिंग के लिए बहाल कर दिया गया है। यह जानकर बेहद खुशी हो रही है।

उन्होंने कहा कि भारत में बनने वाली फिल्मों की संख्या अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। पीएम ने फिल्म और समाज को एक दूसरे का दर्पण बताते हुए कहा कि भारत के कई स्टार्टअप सिनेमा वर्ल्ड को अपनी मजबूती दिखाएंगे।

बताते चलें कि 2022 कान्स फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जो कि 28 मई तक चलेगा। यह साल भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि देश को इस साल कांस में कंट्री ऑफ ऑनर का इनविटेशन मिला है।

