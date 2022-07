सलमान खान को टक्कर देने की तैयारी में हैं इमरान हाशमी, एब्स फ्लॉन्ट करते हुए शेयर किया वीडियो

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 7 जुलाई: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में इमरान को जिम में हैवी वर्कआउट कर पसीना बहाते हुए देखा जा सकता है। फैंस को एक्टर का ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा है। माना जा रहा है कि रोमांटिक हीरो इमरान हाशमी अब कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने थोड़ा बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है।

English summary

In the latest video, Emraan Hashmi can be seen sweating after doing heavy workouts in the gym. Fans are very much liking this video. It is believed that romantic hero Emraan Hashmi is now planning to do something new. This is the reason why he has started paying attention to his body.