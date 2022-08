इस मशहूर सिंगर को है 'स्कोलियोसिस' नामक बीमारी, दोनों पैरों का है अलग साइज

Entertainment

मुंबई, 18 अगस्त: हॉलीवुड के फेमस सिंगर इगी पॉप इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने स्विटजरलैंड के पेंथाजत में हुए वेनोगे फेस्टिवल में शर्टलेस होकर परफॉर्म किया। 75 साल के इगी को देखकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए। उन्होंने अपने जबरदस्त हिट गानों के साथ शानदार फरफॉर्मेंस दी। सिंगर के लाखों-करोड़ों फैंस है लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि उनके पसंदीदा सिंगर को 'स्कोलियोसिस' नाम की बीमारी है।

English summary

75 year old famous singer Iggy Pop has a disease called scoliosis. In this disease, one leg of the patient is shorter than the other leg.