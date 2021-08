तालिबान के लड़ाकों को राखी बांधना चाहती है ये अभिनेत्री, पूछा- 'Hows my Idea मोदीजी?'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 20 अगस्त। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से पूरे देश में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। सबसे ज्यादा खौफ में महिलाएं और बच्चे हैं। तो वहीं दूसरे देश के लोग भी इस वक्त अफगानी लोगों के लिए दुआ मांग रहे हैं और तालिबान पर गुस्सा निकाल रहे हैं। इसी बीच अभिनेत्री माहिका शर्मा ने ऐसी बात कही है, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। माहिका शर्मा ने कहा है कि वो इस रक्षाबंधन पर अफगानिस्तान जाकर तालिबान के लड़ाकों को राखी बांधना चाहती हैं और उसके बाद उन्हें मार-मार कर औरतों की इज्जत करना सिखाएंगी।

English summary

I will make all Talibans my brother and tie them rakhi on RakshaBandhan says Mahika Sharma, asked-Modiji hows my idea? .here is her tweet, please have a look.