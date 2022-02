राखी सावंत के पति रितेश ने तोड़ी चुप्पी, शेयर किया VIDEO,कहा-'फेक नहीं हूं मैं'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 17 फरवरी। 'आयटम गर्ल' राखी सावंत ने हाल ही में अपनी शादी के टूटने की खबर दी थी और कहा था कि उनके और पति रितेश सिंह के अलग होने के पीछे कारण उनके पति थे, उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया, वो तो आज भी उनका इंतजार कर रही हैं। आपको बता दें कि राखी के पति शुरू से ही शक के घेरे में रहे हैं। उन पर 'भाड़े के पति' होने का भी आरोप लगा है। रितेश को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर खुद रितेश ने चुप्पी तोड़ी है।

English summary

I am not Fake says Rakhi Sawant's husband Ritesh Singh. He shares Video, I was thinking about the child But Riteish left me but I can't be unfair to a woman and a child said Rakhi Sawant opens up about separation with husband Ritesh.