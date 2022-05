Cannes 2022 : हिना खान का चौथा लुक आया सामने, गोल्डन ड्रेस ने रेड कार्पेट पर मचाई धूम

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

कांस, 21 मई : हिना खान इन दिनों 'कांस फिल्म फेस्टिवल' में अपने लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुईं हैं। एक्ट्रेस आय दिन कांस से जुड़े अपने फोटोज शेयर कर अपने फैंस को खुश कर रहीं हैं। अब अभिनेत्री ने 'कांस फिल्म फेस्टिवल 2022' से जुड़ा अपना चौथा लुक भी शेयर किया है, जिसमें अपनी गोल्डन ब्यूटी से हिना कहर बरपा रहीं हैं। उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहीं हैं।

English summary

Hina khan shares her new look in a golden gown and she look stunning in the outfit. She posed in the shiny golden asymmetric style gown.