Happy Birthday Suriya: कभी कपड़ा फैक्ट्री में करते थे काम, आज तमिल से ग्लोबल स्टार बन चुके हैं सूर्या

मुंबई, 23 जुलाई: सूर्या सिवांकर, जो सूर्या के नाम से भी फेमस हैं, भारतीय सिनेमा के फेमस सुपरस्टार हैं। सूर्या ऑल इन वन हैं। बात चाहे एक्शन हीरो की हो, रोमांटिक हीरो की हो, परफॉर्मेंस हीरो का हो या किसी भी तरह के हीरो की.. सूर्या हर रोल में एकदम फिट बैठते हैं। एक्टर की फिल्म की घोषणा से पहले ही फैंस काफी एक्साइटेड नजर आते हैं। सूर्या अपनी हर फिल्म में हैंडसम और ट्रेंडी नजर आते हैं। लुक्स के अलावा एक्टर अपनी अदाकारी से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हाल ही में अपनी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। सूर्या के लिए उम्र महज एक नंबर ही नजर आती है। इतना ही नहीं, बेहद कम लोगों को ही पता होगा कि एक्टर ने एक वक्त पर कपड़ा फैक्ट्री में भी काम किया है।

Veteran actor Suriya is celebrating his 45th birthday today. With his superb acting, he rules the hearts of millions of fans. Seeing Suriya's fitness, it can be said that age is just a number for him.