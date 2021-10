'हीरो शर्टलैस हो तो कहते हैं- वाह क्या बॉडी है, फिर मेरे टॉप उतारने पर गालियां क्यों?'

Entertainment

मुंबई, 22 अक्टूबर: फिल्म एक्ट्रेस ईशा गुप्ता इन दिनों मल्लिका शेरावत के साथ अपनी वेब सीरीज 'नकाब' को लेकर चर्चा में हैं। वहीं ईशा गुप्ता सोशल मीडिया पर भी लगातार सनसनी मचा रही हैं। ईशा गुप्ता अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया में छाई रहती हैं। हाल ही में ईशा गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टॉपलेस तस्वीर शेयर की थीं। जिसको लेकर उनको काफी असहज करने वाले कमेंट का सामना करना पड़ा है। इन तस्वीरों को लेकर ट्रोल होने पर अब ईशा ने जवाब दिया है।

esha gupta opens up on being slut shamed for her social media posts says that she has now become matured to the level where she doesnt react anymore