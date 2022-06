केके के निधन के बाद क्यों ट्विटर पर ट्रेंड हुए इमरान हाशमी? वीडियो शेयर कर फैन्स ने कही ये बात

Entertainment

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। म्यूजिक इंडस्ट्री इस गम से उबरी भी नहीं थी कि दो दिन में दूसरी बुरी खबर आ गई, जहां बॉलीवुड के फेमस सिंगर कृष्णकुमार कुनाथ उर्फ ​​ केके का निधन हो गया। वो तीन दशक से अपनी आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए थे। सोशल मीडिया के जरिए उनके फैन्स लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Singer KK Passes Away: केके के वो दिल छू लेने वाले गाने जो हमेशा रहेंगे सदाबहार!

We Emraan Hashmi fans know very well what we have lost today... Can't believe our KK sir is no more 💔#KK #RIPKK Singer KK#EmraanHashmi pic.twitter.com/goMVXFLeSs