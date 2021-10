Ashram 3: बॉबी देओल की चर्चित वेब सीरीज 'आश्रम 3' के सेट पर हुई तोड़फोड़, प्रकाश झा पर फेंकी स्याही

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

भोपाल, 25 अक्टूबर। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म एमएक्स प्लेयर पर बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की चर्चित वेब सीरीज 'आश्रम' को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। सीजन 1 और 2 की अपार सफलता के बाद अब निर्देशक प्रकाश झा वेब सीरीज के तीसरे सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच भोपाल में लगाए गए सेट में रविवार को कुछ उपद्रवियों ने सेट में तोड़फोड़ की और प्रकाश झा पर स्याही भी फेंकी गई। भोपाल के डीआईजी ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है।

Madhya Pradesh | All the miscreants have been shunned from the premises & no one has been fatally injured, though some vehicles have been damaged. Further action will be taken against those responsible: Irshad Wali, DIG Bhopal on attacks at upcoming web series 'Ashram 3' sets pic.twitter.com/jiX9IbyWSh