Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 सितंबर। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर सफलता का नया इतिहास लिखने वाले गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा जब से भारत लौटे हैं, तब से ही पूरा भारत उनके बारे में हर चीज जानने को बेकरार है। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, सबकुछ लोग जानना चाहते हैं। नीरज भी ये बात जानते हैं और इस वजह से वो हर सवाल का जवाब बखूबी दे भी रहे हैं लेकिन एक सवाल ऐसा है, जो उनसे बार-बार किया जा रहा है, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराकर टाल जाते हैं।

English summary

Golden Boy Neeraj Chopra visits Dance Plus 6 sets,Neeraj Chopra tolf first Type- what type of girl he want for marriage. here is video, please have a look.