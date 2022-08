Kapil Sharma: कपिल शर्मा ने शेयर की Pink ड्रेस वाली फोटो, कहा- 'गुलाबी रंग मर्दानगी खत्म नहीं करता'

Entertainment

नई दिल्ली, 22 अगस्त। कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर कपिल शर्मा बहुत जल्द दर्शकों को मनोरंजित करने के लिए टीवी पर वापसी करने जा रहे हैं। केवल शो ही नहीं बल्कि कपिल अपने नए लुक को लेकर भी काफी चर्चा में हैं। उनका नया ट्रांसफार्मेंशन लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। कपिल ने हाल ही में पिंक अटायर में अपनी लेटेस्ट तस्वीर शेयर की है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस क्रेजी हुए जा रहे हैं।

Comedian Kapil Sharma shared a pink dress photo, said- ' This color does not diminish Your manhood'. here is post, please have a look.