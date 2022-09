Brahmastra: करण जौहर ने शेयर किया वीडियो क्लिप, लोगों ने पूछा-क्या सच में वो शाहरुख खान हैं? क्या है सच?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 02 सितंबर। साल की मोस्ट अवेटड 'फिल्म ब्रह्मास्त्र' 09 सितंबर को फिल्मी पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। फिल्म में मल्टीस्टार देखने को मिलेंगे, फिल्म के ट्रेलर और गाने ने लोगों को पहले ही काफी क्रेजी कर दिया है। लोग बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के बारे में लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान का कैमियो रोल है लेकिन फिल्ममेकर करण जौहर ने इस बारे से अभी तक पर्दा नहीं उठाया है लेकिन कल शाम उन्होंने फिल्म का एक वीडियो क्लिप शेयर करके जरूर इस सस्पेंस को और हवा दे दी है।

The extraordinary power of Vānarāstra will unfold in just 8 days! 💥 #Brahmastra in cinemas from 9th September. pic.twitter.com/XFUKXRCslB

Karan Johar Unveils The "Extraordinary Power Of Vanarastra". People asked- Is he Shahrukh Khan?, what is the truth?, here is clip, please have a look.