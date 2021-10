'यार सुनील, तेरा बेटा तो तुझसे भी 10 कदम...', 'तड़प' का ट्रेलर देखकर बोले अक्षय कुमार, मिला कुछ ऐसा जवाब

Entertainment

oi-Love Gaur

मुंबई, 29 अक्टूबर: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक और स्टार किड एंट्री लेने के लिए तैयार है। एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म 'तड़प' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वहीं ट्रेलर के आने के साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी छा गया है। इतना ही नहीं सुनील शेट्टी के बेटे का बॉलीवुड ने जोरदार वेलकम भी किया है। महानायक अमिताभ बच्चन, साउथ सुपरस्टार कमल हासन से लेकर कई दिग्गज अभिनेताओं ने अहान के लिए ट्वीट किया है, लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा ट्वीट भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसको अक्षय कुमार ने किया है।

You were the first one who wished and predicted something beautiful years ago by just looking at his pic akki … Thank you so very much for the love you always show … appreciate 🙏❤️