Lata Mangeshkar: नहीं रहीं लता मंगेशकर, उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताई मौत की वजह और टाइम

मुंबई, 06 फरवरी। बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर और भारत रत्न लता मंगेशकर का आज (रविवार) 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लता मंगेशकर को पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने रविवार सुबह 8:12 बजे स्वर कोकिला के निधन की पुष्टि की।

लता मंगेशकर पिछले 28 दिनों से अधिक समय से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी, उन्हें पहले दिन से ही आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया था। पिछले सप्ताह लता मंगेशकर ने कोरोना वायरस को मात दे दी थी, लेकिन वो महामारी के बाद होने वाली समस्याओं से जूझ रही थीं। डॉ प्रतीत समदानी ने बताया, 'अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि लता मंगेशकर का निधन प्रातः 8:12 बजे हुआ। कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने के 28 दिनों से अधिक समय के बाद बहु-अंग की विफलता के कारण उसकी मृत्यु हो गई है।'

लता मंगेशकर के निधन से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश-विदेश की फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पाकिस्तान, बंग्लादेश, नेपाल समेत कई देशों से फैंस लता मंगेशकर के लिए ट्वीट कर अपना दुख जता रह हैं। वहीं, बॉलीवुड सेलेब्स का लता मंगेशकर के घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके शव के आने का इंतजार कर रहे हैं। लता मंगेशकर के निधन पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है।

