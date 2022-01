BB15:तेजस्वी जीतीं लेकिन करण कुंद्रा के ट्वीट में छलका दर्द, कहा- 'आज काफी चीजों से विश्वास उठ गया'

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 31 जनवरी: बिग बॉस 15 आखिरकार खत्म हो गया है और तेजस्वी प्रकाश शो की विजेता बनी हैं। प्रतीक सहजपाल पहले रनर अप और करण कुंद्रा दूसरे रनर अप रहें। खैर, तेजस्वी प्रकाश की जीत के बाद नेटिजन्स दो हिस्सों में बंट गए हैं और कई लोगों को लगा कि वह ट्रॉफी के लायक नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस बात की ओर सबका ध्यान गया वह था करण कुंद्रा का ट्वीट। करण कुंद्रा ने बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद कुछ ट्वीट किए हैं, जो वायरल हो रहे हैं। करण के ट्वीट को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश की जीत से उतने अधिक खुश नहीं हैं। करण को शो ना जीतने का दुख उनके ट्वीट में साफ दिख रहा है।

I might take time to recover from what happened but I assure you I will.. and I promise you I will not disappoint you.. never again.. thank you my family!!!