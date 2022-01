Bigg Boss 15: जब दीपिका ने कहा- 'ये भी बता दूं कि आप ग्लैक्सी में किसके साथ थे?' शर्म से लाल हुए सलमान

Entertainment

नई दिल्ली, 31 जनवरी। 'ब‍िग बॉस 15' का विजेता लोगों को तेजस्वी प्रकाश के रूप में मिल चुका है। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 15', जिसका प्रीमियर पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, वो कल फिनाले के साथ ही खत्म हो गया। इस शानदार फिनाले में मशहूर बॉलीवुड हस्तियों, पूर्व-बिग बॉस विजेताओं और प्रतियोगियों द्वारा दिए गए कई शानदार डांस और टास्क पेश किए गए। इसी दौरान बॉलीवुड की मस्तानी गर्ल दीपिका पादुकोण भी अपनी आने वाली फिल्म ' गहराइयां' के प्रमोशन के लिए शो में पहुंची थीं।

