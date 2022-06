‘डार्लिंग’ से भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू करेंगे राहुल शर्मा, अक्षरा सिंह के साथ आएंगे नजर

Bhojpuri

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 13 जून: बॉलीवुड सिंगर स्वाति शर्मा के भाई राहुल शर्मा हिंदी फिल्मों के बाद अब भोजपुरी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी हां! एक्टर बहुत जल्द भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू करने वाले हैं। राहुल अपनी पहली फिल्म 'डार्लिंग' में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के अपोजिट नजर आएंगे। जल्द ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। अपनी भोजपुरी डेब्यू फिल्म को लेकर राहुल काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंंने अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ काम करने के अनुभव को बेहद खास बताया है।

English summary

Bollywood singer Swati Sharma's brother Rahul Sharma is now trying his luck in Bhojpuri films. Yes! The actor is going to debut in Bhojpuri films very soon. Rahul will be seen opposite Bhojpuri actress Akshara Singh in his first film 'Darling'.