अपने नाम और फिल्मों के आगे 'हिंदुस्तानी' क्यों लगाते हैं निरहुआ? एक्टर ने शेयर किया ये मजेदार किस्सा

बिहार, 7 जुलाई: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार निरहुआ अकसर लाइमलाइट पर छाए रहते हैं। अभिनेता की दमदार एक्टिंग के लाखों लोग दीवाने हैं। फैंस को भी निरहुआ के गानों का बेसब्री से इंतजार रहता है। अब निरहुआ राजनीति में कदम रख चुके हैं। यहां भी सिनेमा की ही तरह उन्हें लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। एक्टर अब सांसद बन चुके हैं। वैसे तो निरहुआ के लाखों फैंस हैं, लेकिन बेहद कम ही लोग जानते हैं कि अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अपने नाम के साथ और कई फिल्मों में हिंदुस्तानी लगाते हैं। आइये जानते हैं आखिर निरहुआ का अपने नाम के साथ हिंदुस्तानी लगाने के पीछे क्या राज है...

Bhojpuri cinema superstar Nirhua have millions of fans, but few people know that actor Dinesh Lal Yadav aka Nirahua uses Hindustani with his name and in many films.