आम्रपाली को छोड़ इस एक्ट्रेस संग इश्क फरमाते दिखे निरहुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मुंबई, 14 जून: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खूब चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में एक्टर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल वीडियो में निरहुआ भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह संग इश्क फरमा रहे हैं। अक्षरा सिंह और निरहुआ का ये दिलकश अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

फैंस को पसंद आ रहा वीडियो

बताते चलें कि भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लोग एक्टर की फिल्मों और गानों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही कारण है कि निरहुआ के वायरल वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

निरहुआ-अक्षरा की कैमिस्ट्री देख खुश हुए फैंस

वायरल हो रहे इस गाने का नाम 'गाड़ी लोड हो गईल' है। गाने में भोजपुरी स्टार निरहुआ और अक्षरा सिंह की रोमांटिक कैमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है। गाने को रिलीज हुए 5 साल हो गए हैं लेकिन आज भी फैंस के बीच इस गाने का क्रेज बरकरार है।

चुनावी मैदान में उतरे निरहुआ

फैंस के दिलों में राज करने वाले एक्टर निरहुआ की बात की जाए, तो बीजेपी ने इस बार आजमगढ़ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर निरहुआ के नाम की घोषणा की है। निरहुआ बिहार और उत्तर प्रदेश में खूब लोकप्रिय हैं। अपनी पहली फिल्म निरहुआ रिक्शावाला से ही उन्हें खासी चर्चा मिली थी। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

English summary

An old video of Bhojpuri actor Nirhua is going viral on social media. In this video, Nirhua is falling in love with Bhojpuri actress Akshara Singh.