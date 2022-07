तो क्या ये है दीपेश भान की अचानक मौत की वजह? को-स्टार विभूति नारायण ने किया अहम खुलासा

Entertainment

मुंबई, 24 जुलाई: टीवी के मशहूर शो 'भाभी जी घर पर हैं' के फैंस के लिए कल का दिन बहुत गमगीन था। सीरियल के फेमस किरदार मलखान उर्फ दीपेश भान के अचानक निधन से फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री को भी तगड़ा झटका लगा। क्रिकेट खेलते हुए अचानक दीपेश नीचे गिरे और बेहोश हो गए। फिर अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसी ने एक्टर की मौत की वजह को ब्रेन हैमरेज बताया, तो किसी ने हार्ट अटैक। ऐसे में एक्टर के अचानक निधन ने फैंस के सामने तरह-तरह के सवाल लाकर खड़े कर दिए। अब इसी सीरियल में विभूति नारायण मिश्रा का मशहूर किरदार निभाने वाले आसिफ शेख ने एक्टर की मेडिकल हिस्ट्री को लेकर कुछ खुलासे किए हैं।

English summary

Co-star Asif Sheikh has also been deeply shocked by the sudden death of Deepesh Bhan. In a recent interview, the actor has revealed some aspects related to Deepesh's death.