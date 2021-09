Entertainment

मुंबई, 30 सितंबर। सिल्‍वर स्‍क्रीन पर परिवार के साथ मजबूत बॉन्डिंग और रिश्‍ते निभाने वाले किरदार निभाने वाले एक्‍टर-एक्‍ट्रेस हर किसी को खूब प्रभावित करते हैं। पर्दे पर इनकी जिंदगी भले ही आपको बड़ी खुशनुमा नजर आए लेकिन इनमें से बहुतों की निजी जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी हुई है। मशहूर बंगाली फिल्म अभिनेत्री सरबंती चटर्जी की निजी जिंदगी में एक बार फिर भूचाल सा आ गया है। वो अब अपने तीसरे पति से तलाक लेने जा रही हैं उन्‍होंने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है। श्राबंती अपनी शादी खत्म करने जा रही हैं।

Bengali actress Shrabanti Chatterjee is going for divorce for the third time, these serious allegations against her husband