Entertainment

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली: 14 अप्रैल: आम इंसान का YouTube वीडियो पर कोई जानकारी लेना काफी आम बात है, लेकिन एक डॉक्टर को इलाज और ऑपरेशन के लिए ऐसा करते देखना लोगों के लिए काफी शॉक जैसा ही होगा। एक डॉक्‍टर जो ऑपरेशन से पहले यूट्यूब पर इलाज का तरीका देख रहा था तभी वहां मौजूद टिकटॉक यूजर जो मरीज थी उसने उसे कैमरे में कैद कर लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

English summary

Before the operation, the doctor was seen looking for treatment on YouTube, the video went viral