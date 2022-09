Dada Saheb Phalke Award: साल 1969 से हुई थी 'दादासाहब फाल्के अवॉर्ड'की शुरुआत, जानिए कितनी मिलती है धनराशि?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मनोरंजन डेस्क, 27 सितंबर। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल आशा पारेख को आज भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान 'दादा साहेब फाल्के अवार्ड' देने का ऐलान हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि ये अवार्ड दिग्गज अभिनेत्री को 30 सिंतबर को दिया जाएगा।

English summary

Ministry of Information and Broadcasting has today announced that the Dadasaheb Phalke Award for the year 2020 will be accorded to legendary actress Ms Asha Parekh. The award will be presented at the National Film Award ceremony in New Delhi.Read Prize money and all about this Honour.