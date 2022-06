Arjun Kapoor Birthday: लोगों के तानों से नहीं पड़ा कोई फर्क, कुछ ऐसे परवान चढ़ा अर्जुन-मलाइका का प्यार

Entertainment

मुंबई, 26 जून: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले एक्टर अपनी लेडी लव संग पेरिस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मलाइका और अर्जुन अकसर सुर्खियों में बने रहते हैं। मलाइका अरोड़ा पहले से शादीशुदा थी और अर्जुन कपूर से उम्र में भी बड़ी हैं। ऐसे में दोनों अपने रिलेशनशिप की शुरुआत से ही ट्रोल होते आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद कपल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वे एक दूसरे को काफी अच्छी तरह समझते हैं। अर्जुन-मलाइका की गिनती बॉलीवुड के पावर कपल में की जाती है। आइये जानते हैं अर्जुन मलाइका की इस लव स्टोरी के बारे में...

Arjun Kapoor and Malaika Arora are one of the best couples in Bollywood. As Arjun Kapoor celebrates his special day, let us take a look at their beautiful love story.