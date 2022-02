57 साल में दूसरी शादी करने वाले अमोल पालेकर ने कहा था-'मैं एक Accidental Actor हूं'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 10 फरवरी। मशहूर फिल्म एक्टर और बेहतरीन डायरेक्टर अमोल पालेकर इन दिनों बीमार हैं। 77 साल के अभिनेता एक पुरानी बीमारी की वजह से इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हेल्थ के बारे में उनकी पत्नी संध्या गोखले ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब पहले से उनका स्वास्थ्य बेहतर है। उनकी तबीयत को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्मोकिंग करने की वजह से 10 साल पहले भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, एक बार फिर से उनकी पुरानी बीमारी ने उन्हें परेशान किया है, फिलहाल वो ठीक हो रहे हैं।

Amol Palekar is currently admitted at a hospital in Pune. His wife Sandhya Gokhale has said he is recovering from a prolonged illness. when he said-'I am an accidental Actor', Read interesting facts.