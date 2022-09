अल्लू अर्जुन ने बेटी के साथ बीच सड़क किया ये काम, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 6 सितंबरः साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म 'पुष्पा' में अपनी दमदार एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया था। वैसे तो अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग पहले से ही बहुत ज्यादा है लेकिन फिल्म 'पुष्पा' में उनके किरदार ने लोगों के दिलों में उनकी एक अलग ही जगह बना दी है। आज भी लोगों के जिंदगी में फिल्म 'पुष्पा' के डायलॉग्स, अल्लू अर्जुन का लुक और उसके गाने अपना जादू चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म 'पुष्पा' के रिलीज होने के बाद से अल्लू अर्जुन ट्रेंड करने लगे थे। अब एक बार फिर से अल्लू अर्जुन का एक डांस वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस डांस वीडियो में अल्लू अर्जुन अपनी बेटी के साथ गणपति बप्पा के विसर्जन में झूमते नजर आ रहे हैं।

English summary

allu arjun did this work in the middle of the road with his daughter video goes viral on social media