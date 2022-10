Adipurush के टीजर को देखकर भड़के लोग, बोले- 'ये बाबर, तैमूर, खिलजी लग रहा, रावण किसने बना दिया? '

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मनोरंजन डेस्क, 03 अक्टूबर। मोस्ट अवेटड फिल्म 'आदिपुरुष' का टीजर रिलीज हो गया है लेकिन जहां एक ओर टीजर के राम को देखकर लोग खुश हुए हैं, वहीं दूसरी ओर टीजर के रावण को देखकर लोग बुरी तरह से भड़क भी गए हैं। जिसके कारण अब लोग 'आदिपुरुष' के किरदारों को ट्रोल करने में जुटे हैं। लोगों को रावण का लुक किसी शिवभक्त जैसा नहीं बल्कि मुगल शासक जैसा लग रहा है। जिसके कारण लोग का गुस्सा फिल्म के टीजर पर बुरी तरह से फूटा है।

English summary

Finally Most Awaited Adipurush Teaser out now but People are not happy with Saif Ali Khan's Look, said- 'it seeme Ravan converted to Islam'. here is video, please have a look.